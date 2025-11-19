Сенат США заочно поддержал обнародование материалов по делу Джеффри Эпштейна

Трамп призвал республиканцев проголосовать за раскрытие файлов и пообещал подписать законопроект в случае его принятия Конгрессом

Фото: Динар Фатыхов

Сенат США заочно принял процедуру, которая позволит быстро одобрить законопроект об обнародовании материалов по делу о сексторговле против покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил председатель заседания, замглавы республиканской фракции Джон Баррассо.

Инициативу заочной процедуры выдвинул лидер демократического меньшинства Чак Шумер — это означает, что, как только текст закона поступит в Сенат, его могут принять сразу, без чтения и дебатов.

Коротко о содержании законопроекта и сопутствующих заявлениях:

документ предписывает Министерству юстиции США опубликовать в доступном для изучения и скачивания формате все незасекреченные записи, документы, переписки и материалы следствия, имеющие отношение к расследованию и судебному разбирательству по делу Эпштейна;

закон также требует раскрыть имена государственных служащих, фигурировавших в деле, но разрешает удержать персональные данные жертв и материалы, которые могли бы помешать действующим федеральным расследованиям;

даже при подписании президентом публикация будет ограничена: ранее суды в Нью‑Йорке и Флориде отказали в раскрытии показаний свидетелей и данных большого жюри для защиты жертв и сохранения конфиденциальности следствия.

Ранее президент Дональд Трамп долго выступал против этой инициативы и критиковал сторонников ее принятия, но затем призвал республиканцев проголосовать за раскрытие файлов и пообещал подписать законопроект в случае его принятия Конгрессом.

Дело Эпштейна служит предметом общественного внимания с 2019 года: ему предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю. По версии обвинения, в 2002—2005 годах Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних, некоторые из которых были младше 14 лет; меры включали расчеты наличными и вербовку новых жертв. В июле 2019 года Эпштейна поместили под стражу, а затем он совершил суицид.



Рената Валеева