Сенат США заочно поддержал обнародование материалов по делу Джеффри Эпштейна
Трамп призвал республиканцев проголосовать за раскрытие файлов и пообещал подписать законопроект в случае его принятия Конгрессом
Сенат США заочно принял процедуру, которая позволит быстро одобрить законопроект об обнародовании материалов по делу о сексторговле против покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил председатель заседания, замглавы республиканской фракции Джон Баррассо.
Инициативу заочной процедуры выдвинул лидер демократического меньшинства Чак Шумер — это означает, что, как только текст закона поступит в Сенат, его могут принять сразу, без чтения и дебатов.
Коротко о содержании законопроекта и сопутствующих заявлениях:
- документ предписывает Министерству юстиции США опубликовать в доступном для изучения и скачивания формате все незасекреченные записи, документы, переписки и материалы следствия, имеющие отношение к расследованию и судебному разбирательству по делу Эпштейна;
- закон также требует раскрыть имена государственных служащих, фигурировавших в деле, но разрешает удержать персональные данные жертв и материалы, которые могли бы помешать действующим федеральным расследованиям;
- даже при подписании президентом публикация будет ограничена: ранее суды в Нью‑Йорке и Флориде отказали в раскрытии показаний свидетелей и данных большого жюри для защиты жертв и сохранения конфиденциальности следствия.
Ранее президент Дональд Трамп долго выступал против этой инициативы и критиковал сторонников ее принятия, но затем призвал республиканцев проголосовать за раскрытие файлов и пообещал подписать законопроект в случае его принятия Конгрессом.
Дело Эпштейна служит предметом общественного внимания с 2019 года: ему предъявили обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю. По версии обвинения, в 2002—2005 годах Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних, некоторые из которых были младше 14 лет; меры включали расчеты наличными и вербовку новых жертв. В июле 2019 года Эпштейна поместили под стражу, а затем он совершил суицид.
