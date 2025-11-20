Росавиация и Татарстан заключили соглашение для «открытия неба» для дронов

Документ подписан главой Росавиации Ядровым и министром промышленности и торговли Татарстана Коробченко

Фото: Динар Фатыхов

Росавиация и власти Татарстана заключили на форуме «Транспорт России» соглашение об информационном взаимодействии, призванное значительно упростить процедуру выдачи разрешений на полеты беспилотных воздушных судов (БВС) в регионе и «открыть небо» для развития дроновой индустрии. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

— На форуме «Транспорт России» заключили первое соглашение об информационном взаимодействии при выдаче разрешений на выполнение полетов БВС на территории Татарстана, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Документ подписан главой Росавиации Дмитрием Ядровым и министром промышленности и торговли Татарстана Олегом Коробченко.

— Соглашение играет ключевую роль в «открытии неба» в регионе и значительном упрощении правового регулирования полетов дронов, тем самым стимулируя развитие отрасли в Татарстане, — отметили представители ведомства.



Ранее руководитель Росавиации Дмитрий Ядров и министр транспорта и дорожного хозяйства республики Фарит Ханифов провели рабочую встречу. Вопросом повестки стало строительство новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту Бегишево под Нижнекамском.

Рената Валеева