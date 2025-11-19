Продлили беспроигрышную серию: УНИКС взял верх в матче против «Енисея»

Вся команда вышла в футболках в поддержку травмированного Брайса

Фото: Динар Фатыхов

Казанский УНИКС в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на домашнем паркете обыграл красноярский «Енисей». Счет матча составил 88:74 (23:19, 20:13, 20:22, 25:20). Казанцы проиграли в третьей четверти, но сумели добыть очередную победу. УНИКС продлил свою беспроигрышную серию на домашней площадке, состоящую из 15 побед подряд.

В самом начале матча игроки казанской команды вышли в футболках с Си Джей Брайса и надписью: Get well soon, CJ!. Главный тренер Велимир Перасович и его помощники также надели соответствующую футболку в знак поддержки травмированного в матче ЦСКА игрока. Он выбыл на неопределенный срок из-за повреждения колена.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Лидерами УНИКСа стали Маркус Бингэм (26 очков), Джален Рейнольдс (23 + 8 подборов) и Дмитрий Кулагин (14).

У лучшего игрока соперников Данило Тасича дабл-дабл (16 + 10 подборов). Помимо него, хорошую статистику показали Дмитрий Сонько (11), Егор Рыжков (10 + 7) и Мэтт Коулмен (10).

Следующий матч УНИКСа в Казани состоится 16 декабря против МБА-МАИ. На выезде казанцы сыграют 22 ноября против пермской «Бетсити Парма».

Рената Валеева