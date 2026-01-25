«Ак Барс» идет вторым в общей таблице КХЛ после поражения от «Сибири»

По набранным очкам команда Анвара Гатиятулина уступает только «Металлургу»

«Ак Барс» остался на второй строчке в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после поражения от «Сибири» (2:3Б). Команда Анвара Гатиятулина по набранным очкам уступает только «Металлургу».

В 50 сыгранных матчах «Ак Барс» набрал 69 очков, что является вторым показателем в КХЛ. Также казанцы идут вторыми в Восточной конференции. В обеих таблицах выше «Ак Барса» располагается «Металлург» из Магнитогорска с 78 баллами.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом несколько других команд имеют пару матчей в запасе и по потерянным очкам располагаются выше казанцев.

Следующую игру в чемпионате «Ак Барс» проведет 28 января в Казани с «Салаватом Юлаевым» в 19:00 по московскому времени.

Общая таблица КХЛ:

1. «Металлург» — 48 матчей, 78 очков;

2. «Ак Барс» — 50 матчей, 69 очков;

3. «Авангард» — 47 матчей, 67 очков;

4. «Северсталь» — 49 матчей, 66 очков;

5. «Динамо» Минск — 48 матчей, 65 очков.

Зульфат Шафигуллин