Новости спорта

03:31 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Дмитрий Кулагин включен в состав «Звезд России» на Матч звезд

19:23, 26.01.2026

Казанский защитник УНИКСа получил wild card и сыграет 15 февраля в Москве

Дмитрий Кулагин включен в состав «Звезд России» на Матч звезд
Фото: предоставлено пресс-службой баскетбольного клуба УНИКС

Организаторы Единой лиги ВТБ объявили последние восемь игроков, включенных в заявку на Матч звезд. Баскетболисты получили wild card и выступят в двух командах: «Звезды России» и «Звезды мира».

В состав «Звезд России» вошли Никита Михайловский («Самара»), Дмитрий Кулагин (УНИКС, Казань), Никита Курбанов (ЦСКА) и Андрей Воронцевич («Зенит»).

В команду «Звезд мира» попали Трент Фрэйзер («Зенит»), Гарретт Нэвелс («Уралмаш»), Винс Хантер («Локомотив-Кубань») и Данило Тасич («Енисей»).

Матч звезд Единой лиги ВТБ состоится 15 февраля в Москве.

Ранее «Реальное время» писало, что три баскетболиста УНИКСа сыграют в Матче звезд Единой лиги ВТБ.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

СпортБаскетбол Татарстан

Новости партнеров

Читайте также