Дмитрий Кулагин включен в состав «Звезд России» на Матч звезд
Казанский защитник УНИКСа получил wild card и сыграет 15 февраля в Москве
Организаторы Единой лиги ВТБ объявили последние восемь игроков, включенных в заявку на Матч звезд. Баскетболисты получили wild card и выступят в двух командах: «Звезды России» и «Звезды мира».
В состав «Звезд России» вошли Никита Михайловский («Самара»), Дмитрий Кулагин (УНИКС, Казань), Никита Курбанов (ЦСКА) и Андрей Воронцевич («Зенит»).
В команду «Звезд мира» попали Трент Фрэйзер («Зенит»), Гарретт Нэвелс («Уралмаш»), Винс Хантер («Локомотив-Кубань») и Данило Тасич («Енисей»).
Матч звезд Единой лиги ВТБ состоится 15 февраля в Москве.
Ранее «Реальное время» писало, что три баскетболиста УНИКСа сыграют в Матче звезд Единой лиги ВТБ.
