Сборная Татарстана взяла золото и серебро в командных спринтах по лыжам
Мацокина и Степанова победили у женщин, Ардашев и Горбунов стали вторыми в мужской гонке
Сборная Татарстана завоевала золото и серебро в командных спринтах на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.
У женщин победили татарстанские лыжницы Христина Мацокина и Вероника Степанова. Они опередили дуэт Екатерины Булычевой и Алёны Барановой из Ленинградской области, ставшими вторыми. Тройку лучших замкнули Ольга Царева и Дарья Канева из команды Коми.
В мужском командном спринте победили Константин Тиунов и Егор Митрошин из ХМАО. Серебро завоевали лыжники сборной Татарстана Сергей Ардашев и Иван Горбунов. Третьим стал дуэт Дмитрия Жуля и Данилы Карпасюка из Красноярского края.
Седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре официально завершился.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».