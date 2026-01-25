Сборная Татарстана взяла золото и серебро в командных спринтах по лыжам

Мацокина и Степанова победили у женщин, Ардашев и Горбунов стали вторыми в мужской гонке

Сборная Татарстана завоевала золото и серебро в командных спринтах на этапе Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

У женщин победили татарстанские лыжницы Христина Мацокина и Вероника Степанова. Они опередили дуэт Екатерины Булычевой и Алёны Барановой из Ленинградской области, ставшими вторыми. Тройку лучших замкнули Ольга Царева и Дарья Канева из команды Коми.

В мужском командном спринте победили Константин Тиунов и Егор Митрошин из ХМАО. Серебро завоевали лыжники сборной Татарстана Сергей Ардашев и Иван Горбунов. Третьим стал дуэт Дмитрия Жуля и Данилы Карпасюка из Красноярского края.

Седьмой этап Кубка России по лыжным гонкам в Сыктывкаре официально завершился.

Зульфат Шафигуллин