Динара Сафина прекратила сотрудничество с Кудерметовой спустя месяц

Примечательно, что предыдущий тренерский опыт Сафиной также оказался краткосрочным

Фото: Руслан Ишмухаметов

Бывшая первая ракетка мира Динара Сафина объявила о прекращении работы с российской теннисисткой Полиной Кудерметовой. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Лучший теннисный подкаст».

Сотрудничество продлилось всего месяц — о начале работы Сафиной с Кудерметовой стало известно 25 декабря прошлого года. Примечательно, что предыдущий тренерский опыт Сафиной также оказался краткосрочным: в начале апреля 2025 года Динара вошла в тренерский штаб Дианы Шнайдер, однако уже 9 мая было объявлено о прекращении их сотрудничества.

Ранее Кудерметова объявила о паузе в карьере, чтобы восстановиться от травмы.

Наталья Жирнова