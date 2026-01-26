«Рубин» сыграет с македонской «Стругой» на сборе в Турции
Встреча состоится в 11.30 по московскому времени
Сегодня «Рубин» проведет контрольный матч с македонской «Стругой» на первом сборе в Турции. Встреча состоится в 11.30 по московскому времени.
Игра против «Струги» станет вторым матчем «Рубина» под руководством испанца Франка Артиги. В дебютном поединке у руля казанской команды тренер одержал победу над сербским ИМТ со счетом 3:1.
Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть в соцсетях казанского «Рубина» в 11.30 по мск. Матч станет заключительным для казанской команды на первом сборе в турецком Белеке.
«Струга» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги Северной Македонии. Клуб является двукратным чемпионом страны. В прошлом году «Рубин» обыграл «Стругу» на сборах в Турции со счетом 1:0.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».