65% казанцев выбирают подарки в последний момент

Исследование SOKOLOV показало, что современные казанцы существенно изменили подход к выбору подарков. Более двух третей жителей города (65%) признаются, что регулярно покупают подарки за один-два дня до праздника, а каждый третий делает это в последние 48 часов.

Главной причиной спешки становится нехватка времени — 39% опрошенных не успевают заранее продумать подарок, еще 27% просто забывают о приближающейся дате. При этом 17% откладывают покупку из-за страха ошибиться с выбором.

Примечательно, что казанцы активно практикуют дарение без повода: половина жителей города регулярно радует близких спонтанными презентами. Особенно это распространено в романтических отношениях — 37% таких подарков получают партнеры, 28% — родители. В качестве спонтанных подарков чаще всего выбирают цветы, сладости, подарочные сертификаты и аксессуары. При срочной покупке предпочтения почти не меняются: букеты выбирают 25% опрошенных, сладости — 20%, сертификаты — 18%.

Средний бюджет спонтанного подарка составляет одну—три тысячи рублей (31% респондентов), еще 24% готовы потратить три—пять тысяч рублей, а 14% — до 10 тысяч рублей.

