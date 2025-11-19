В Казани утвердили план новогодних мероприятий на 2025 год

Праздничные события пройдут с 19 декабря по 13 января на восьми городских площадках

Фото: Динар Фатыхов

В Казани определили сроки и места проведения новогодних праздничных мероприятий. Праздничные события пройдут с 19 декабря по 13 января на восьми городских площадках. Проект соответствующего постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Праздничные мероприятия организуют на территории Центра семьи «Казан», в Старо-Татарской слободе, парке «Черное озеро», сквере в Дербышках, парках «Сосновая роща» и «Крылья Советов», во дворе Присутственных мест Казанского кремля. Парки, подведомственные «Дирекции парков и скверов г. Казани», будут работать по отдельному графику.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для координации подготовки и проведения новогодних праздников создан специальный организационный комитет. Его возглавил руководитель Исполкома города Рустам Гафаров. Зампредседателя назначены руководитель Исполкома Булат Алеев и замруководителя Исполкома Азат Абзалов.

В задачи комитета входит координация всех аспектов подготовки к праздникам, включая вопросы логистики, безопасности, культурной программы и благоустройства территорий.

Между Казанью, Москвой и Питером увеличат количество поездов на новогодние каникулы.

Наталья Жирнова