Управление делами раиса выставило тендер на изготовление госмедалей за 9 млн рублей

18:02, 19.11.2025

Всего на эту сумму планируется заказать 680 медалей в футлярах

Фото: Динар Фатыхов

Управление делами раиса Татарстана выставило тендер на изготовление государственных медалей. Это следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.

Управление планирует приобрести за 9,3 млн рублей у исполнителя госзаказа:

  • 240 медалей ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»;
  • 70 медалей «За доблестный труд»;
  • 20 медалей «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан»;
  • 50 медалей «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики»;
  • 300 нагрудных знаков «Почетное звание «Заслуженный работник».

Ранее Рустам Минниханов наградил лучших работников медалью «За доблестный труд». Высокой госнаграды удостоены работники ведущих промышленных предприятий республики, в том числе КАМАЗа, АО «Казанькомпрессормаш» и КМПО.

Наталья Жирнова

