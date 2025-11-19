Управление делами раиса выставило тендер на изготовление госмедалей за 9 млн рублей
Всего на эту сумму планируется заказать 680 медалей в футлярах
Управление делами раиса Татарстана выставило тендер на изготовление государственных медалей. Это следует из документов, опубликованных на сайте госзакупок.
Управление планирует приобрести за 9,3 млн рублей у исполнителя госзаказа:
- 240 медалей ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан»;
- 70 медалей «За доблестный труд»;
- 20 медалей «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан»;
- 50 медалей «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики»;
- 300 нагрудных знаков «Почетное звание «Заслуженный работник».
Ранее Рустам Минниханов наградил лучших работников медалью «За доблестный труд». Высокой госнаграды удостоены работники ведущих промышленных предприятий республики, в том числе КАМАЗа, АО «Казанькомпрессормаш» и КМПО.
