Раис Татарстана наградил лучших работников медалью «За доблестный труд»

17:47, 18.11.2025

Высокой госнаграды удостоены работники ведущих промышленных предприятий республики, в том числе КАМАЗа, АО «Казанькомпрессормаш» и КМПО

Фото: предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалью «За доблестный труд» группы заслуженных работников региона.

В документе отмечено, что работники удостоены награды за многолетнюю добросовестную работу и значительный вклад в развитие промышленного потенциала региона.

Высокой госнаграды удостоены работники ведущих промышленных предприятий республики. Среди награжденных — сотрудники Казанского моторостроительного производственного объединения: электромонтер Рифат Валиуллин, консервировщик Зульфия Камалова, а также фрезеровщики Гузалия Хаялиева и Борис Чернышев. В числе награжденных также замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института расходометрии Алексей Тайбинский и наладчик шлифовальных станков ПАО «КАМАЗ» Ринат Шайхетдинов.

Тимур Рахматуллин / realnoevremya.ru

За значительные трудовые достижения отмечен управляющий директор Казанского завода компрессорного машиностроения Ильнур Сагдиев.

Ранее Рената Гайнутдинова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

Наталья Жирнова

