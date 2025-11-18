Раис Татарстана наградил лучших работников медалью «За доблестный труд»
Высокой госнаграды удостоены работники ведущих промышленных предприятий республики, в том числе КАМАЗа, АО «Казанькомпрессормаш» и КМПО
Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о награждении медалью «За доблестный труд» группы заслуженных работников региона.
В документе отмечено, что работники удостоены награды за многолетнюю добросовестную работу и значительный вклад в развитие промышленного потенциала региона.
Высокой госнаграды удостоены работники ведущих промышленных предприятий республики. Среди награжденных — сотрудники Казанского моторостроительного производственного объединения: электромонтер Рифат Валиуллин, консервировщик Зульфия Камалова, а также фрезеровщики Гузалия Хаялиева и Борис Чернышев. В числе награжденных также замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института расходометрии Алексей Тайбинский и наладчик шлифовальных станков ПАО «КАМАЗ» Ринат Шайхетдинов.
За значительные трудовые достижения отмечен управляющий директор Казанского завода компрессорного машиностроения Ильнур Сагдиев.
Ранее Рената Гайнутдинова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». Такой указ подписал президент России Владимир Путин.
