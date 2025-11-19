РЖД нарастили грузоперевозки с Китаем на 7% за 10 месяцев 2025 года

В сотрудничестве с Китаем реализованы тестовые перевозки по безбумажной технологии с применением электронных подписей

За первые десять месяцев 2025 года по сети РЖД перевезено более 155 млн тонн грузов в сообщении с Китаем. Это на 7% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. Такие данные представил первый заместитель главы РЖД Сергей Павлов в ходе круглого стола КСТП «Международные транспортные коридоры».

По словам Сергея Павлова, в сотрудничестве с Китаем реализованы тестовые перевозки по безбумажной технологии, объемы которых постоянно растут, особенно в экспортном направлении. За отчетный период из России в Китай было оформлено 158,6 тыс. накладных с использованием электронной подписи.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Важным направлением развития транспортной инфраструктуры остается международный транспортный коридор «Север — Юг». На восточном маршруте коридора, благодаря сотрудничеству с железными дорогами Ирана, Казахстана и Туркменистана, сохраняются конкурентоспособные тарифы. За десять месяцев 2025 года объем контейнерных перевозок по западному и восточному маршрутам МТК «Север — Юг» через железнодорожные пункты пропуска в Иран увеличился в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом и достиг примерно 8,9 тыс. ДФЭ.

Напомним, что в Мариупольском порту создадут пункт пропуска для грузов через границу России.

Наталья Жирнова