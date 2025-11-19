В Мариупольском порту создадут пункт пропуска для грузов через границу России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании в морском порту Мариуполя постоянного многостороннего пункта пропуска для грузов через госграницу России.

Мариупольский морской порт является крупнейшим и глубоководным портом в Азовском регионе. Его причальная линия составляет 3,9 км, а для грузовых операций оборудовано 12 причалов. Порт оснащен современной перегрузочной техникой, позволяющей оперативно обслуживать суда различных типов. После завершения дноуглубительных работ порт сможет принимать сухогрузы, универсальные суда и контейнеровозы дедвейтом до 25 000 тонн.

Основными видами грузов, обрабатываемых в порту Мариуполя, являются зерновые культуры, уголь, аглоруда и упакованные грузы. Порт обеспечивает ключевые международные маршруты из Азовского бассейна, связывая регион с Турцией, странами Северной Африки и Ближнего Востока.

Создание постоянного пункта пропуска позволит развивать портовую и сопутствующую инфраструктуру, наращивать внутреннюю и внешнюю торговлю, а также будет способствовать реализации экономического потенциала Донецкой Народной Республики (ДНР).

Напомним, в августе 2023 года правительство России включило морские порты Мариуполя и Бердянска (Запорожская область) в список портов, открытых для захода иностранных судов. Передача имущества обоих портов в федеральную собственность была завершена в 2024 году.

Рената Валеева