Экс-директор бугульминского театра получил условный срок за мошенничество

По данным следствия, экс-директор разработал незаконную схему трудоустройства «мертвых душ»

Фото: Динар Фатыхов

Бугульминский городской суд вынес приговор 63-летнему бывшему руководителю Бугульминского государственного русского театра имени А.В. Баталова. Мужчина признан виновным в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По данным следствия, экс-директор разработал незаконную схему трудоустройства «мертвых душ». В театр были оформлены сотрудники, которые фактически не выполняли свои обязанности, но получали заработную плату. Выплаченные средства руководитель присваивал и использовал для личных нужд.

Ущерб Министерству культуры Республики Татарстан составил более 385 тысяч рублей. Важно отметить, что до вынесения приговора вся сумма была полностью возмещена.

Суд, учитывая позицию Бугульминской городской прокуратуры, назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что Вахитовский райсуд Казани рассматривает дело в отношении экс-главы Управления ЗАГС Татарстана Гульшат Нигматуллиной. По мнению стороны обвинения, в ходе судебного следствия была полностью доказана вина тройки подсудимых в превышении полномочий, а экс-главы Управления ЗАГС — еще и в афере с ущербом 16,4 млн рублей.



Дмитрий Зайцев