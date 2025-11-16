Отсрочка пенсии на 10 лет может увеличить выплаты более чем вдвое

Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб

Фото: Динар Фатыхов

Член Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия») сообщила ТАСС, что граждане имеют возможность вдвое увеличить размер будущей пенсии, если отложат выход на нее.

По словам депутата, при отсрочке выхода на пенсию на пять лет индивидуальные пенсионные коэффициенты вырастут на 36%, а фиксированная выплата — на 45%. Если же гражданин решит продолжить работу на протяжении десяти лет после достижения пенсионного возраста, размер пенсии увеличится более чем в два раза: индивидуальные пенсионные коэффициенты будут проиндексированы в 2,32 раза, а фиксированная часть — в 2,11 раза. Кроме того, в этот период будут начисляться дополнительные пенсионные баллы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом Светлана Бессараб обратила внимание на важный нюанс: в период отсрочки гражданин получает только заработную плату, не имея права на пенсионные выплаты. Таким образом, каждый человек самостоятельно принимает решение, что для него выгоднее — получать пенсию и заработок одновременно (при меньшем размере пенсии) или отложить выход на пенсию, чтобы впоследствии получать выплаты более чем в два раза выше.

Напомним, что сейчас каждый десятый житель Казани самостоятельно копит на пенсию.

Наталья Жирнова