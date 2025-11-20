Сегодня в Татарстане ожидается до -2 градусов

Утром местами на юго-востоке мокрый снег

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Утром местами на юго-востоке небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Днем без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер западный, юго-западный 4—9 м/с. Утром ожидается порядка -1 градуса, днем — от +1 до -2 градусов. На отдельных участках дорог гололедица.

Галия Гарифуллина