Казанские электросамокаты ушли на «зимовку» — те, что еще стоят на улице, уже нельзя арендовать

Количество аварий с участием самокатов Whoosh в Казани снизилось на 53% по сравнению с предыдущим периодом

Фото: Динар Фатыхов

Сервис аренды электросамокатов Whoosh официально завершил сезон в Казани. Самокаты, которые еще можно увидеть на улицах города, уже недоступны для поездок.

За 6 лет работы в Казани сервисом Whoosh воспользовались более 1,2 млн человек, что превышает 90% населения города. В текущем сезоне 87% поездок были совершены по транспортному сценарию, в среднем длительность поездки составляла 12 минут, а пройденное расстояние — 4-5 км. Наиболее активными пользователями оказались жители, арендующие самокаты во вторник и четверг с 18:00 до 20:00. На будние дни пришлось 74% всех поездок.

Типичный пользователь кикшеринга в Казани — семейный мужчина в возрасте 27—30 лет, регулярно использующий самокат для поездок от дома до остановки общественного транспорта или до места работы. Самыми популярными маршрутами стали улицы Сибгата Хакима, Марселя Салимжанова, Вишневского, Николая Ершова и проспект Победы.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Лишь 0,02% пользователей получили снижение рейтинга из-за нарушений правил парковки или пересечения автомобильной дороги без спешивания. Более 93% пользователей имеют высший рейтинг, демонстрируя безопасное и аккуратное вождение. Количество аварий с участием самокатов Whoosh в Казани снизилось на 53% по сравнению с предыдущим периодом. Эта положительная динамика наблюдалась во всех районах города.

Сервис также уделил внимание возрастным ограничениям: 2025 аккаунтов были приостановлены из-за несоответствия возраста, подтвержденного через верификацию «банк ID». Большинство из них (почти 1900) принадлежали подросткам 14—15 лет.



В период межсезонья все самокаты пройдут полное техническое обслуживание и ремонт, чтобы весной вернуться на улицы города.

Напомним, что, по данным ГАИ, за девять месяцев на дорогах Казани произошло 14 ДТП с участием СИМ (самокатами, гироскутерами, моноколесами и т.д.).

Рената Валеева