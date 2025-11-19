«Крест на карьере»: 13 татарстанских чиновников и депутатов уволены в этом году из-за утраты доверия
В текущем году в Татарстане 13 должностных лиц, включая депутатов и чиновников, были уволены в связи с утратой доверия. Об этом сообщил замначальника Управления раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Рустам Гаязов на пресс-конференции.
Все уволенные включены во всероссийский реестр лиц, лишившихся доверия. По данным «РБК Татарстан», в настоящее время в этом реестре числятся 40 жителей.
— Попадание в этот реестр — это крест на карьере. При трудоустройстве это будет учитываться. Кроме того, при выходе на пенсию эти лица лишаются части льгот, — прокомментировал Гаязов.
Напомним, в начале ноября уволили Гульназ Закирову, начальника отдела ЗАГС Черемшанского района. Она скрыла конфликт интересов и присвоение премий подчиненных на сумму более 1,1 млн рублей.
