Татарстан экспортировал экспериментальную газонную траву в Саудовскую Аравию

200 образцов исследовали на карантинные объекты перед отправкой 90 кг продукции

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане специалисты Центра оценки качества агропромышленного комплекса (ЦОК АПК) подтвердили качество газонной травы и почвы при экспорте в Саудовскую Аравию. Об этом сообщил Россельхознадзор по Татарстану.

С 26 по 27 января 2026 года в лаборатории филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Татарстане исследовали 200 образцов газонной травы на гидрогелевой почвоподобной конструкции. Пробы были отобраны от партии общей массой 90 кг, предназначенной для отправки за границу.

Образцы поступили от экспериментальной партии, выращенной в Казани сотрудниками Института прикладных исследований Академии наук Республики Татарстан, специализирующихся на органическом земледелии.

В лаборатории провели энтомологические, гельминтологические и гербологические исследования, чтобы проверить соответствие продукции требованиям Саудовской Аравии. Карантинные объекты не были обнаружены.

По итогам экспертизы филиал выдал заключение о карантинном фитосанитарном состоянии продукции для получения фитосанитарного сертификата в Управлении Россельхознадзора по Татарстану. Сертификат подтверждает соответствие продукции требованиям страны-импортера.

Ариана Ранцева