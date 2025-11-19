Лидер ЦСКА Спронг объяснил, почему отказался от перехода в «Ак Барс»

Казанцы интересовались услугами легионера летом

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий ЦСКА Даниэль Спронг объяснил свой отказ казанскому «Ак Барсу», который интересовался игроком в межсезонье. Нидерландский хоккеист подписал однолетний контракт с армейцами в июле этого года.

Спронг заявил, что отказ не был связан с тем, что ему не понравилась Казань или предложенные «Ак Барсом» условия.

— Я действительно общался с представителями «Ак Барса» летом, мое решение подписать контракт с ЦСКА, а не в Казани не было связано с тем, что мне что-то не понравилось в команде, в городе. Это большая команда, которая претендует на высокие места, серьезная организация. Они предлагали мне достойный контракт и в финансовом плане, другие условия меня тоже устраивали. Я с уважением отношусь к тренерскому штабу «Ак Барса», мы были на связи, общались по ходу процесса переговоров, они уточняли, планирую я играть за Казань или нет, или у меня другие планы. В итоге я выбрал ЦСКА, объяснил им свое решение, мы поговорили, все было на взаимном уважении, пожелали успехов, удачи друг другу, — приводит слова Спронга «Чемпионат».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом хоккеист не исключил вероятного перехода в «Ак Барс» по истечении нынешнего контракта с ЦСКА. В текущем сезоне нападающий забросил 12 шайб и набрал 29 очков в 26 играх чемпионата КХЛ.



На Спронга претендовали еще ряд клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в том числе, казанский «Ак Барс». Казанцы вместо него подписали канадского нападающего Брэндона Биро.

Во вторник ЦСКА разгромил «Ак Барс» в Казани со счетом 4:1, Спронг отметился одной результативной передачей.

Зульфат Шафигуллин