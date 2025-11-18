«Ак Барс» потерпел домашнее поражение от ЦСКА

Это уже пятый их проигрыш с начала ноября

Фото: Динар Фатыхов

Хоккеисты казанского «Ак Барса» уступили московскому ЦСКА со счетом 1:4 в домашнем матче. Это второе крупное поражение команды на своем льду подряд.

Первый период получился напряженным. На последней минуте казанцы получили численное преимущество после удалений Роя и Гарднера. Владимир Алистров открыл счет после передачи Артема Галимова. Однако армейцы быстро отыгрались в меньшинстве — отличился Максим Соркин. Первый период — 1:1.

Во втором периоде ЦСКА вышел вперед после гола Дмитрия Бучельникова, который реализовал большинство. Затем армейцы отличились, играя в меньшинстве — Павел Карнаухов замкнул передачу Николая Коваленко. Примечательно, что первую половину периода ЦСКА не так активно работали около ворот соперника

В третьем периоде Кирилл Долженков довел счет до разгромного, реализовав очередное удаление казанцев. Несмотря на все усилия, хоккеистам «Ак Барса» не удалось отыграться. Матч завершился с -3 на счету казанской команды. Следующий матч — 21 ноября.

Наталья Жирнова