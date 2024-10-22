Моди на встрече с Путиным объявил об открытии Генконсульства Индии в Казани

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали переговоры в Казани. Встреча лидеров двух стран проходит в рамках саммита БРИКС.

Путин выразил благодарность Моди за личное участие в саммите.

— Мы ценим взаимодействие с Индией в формате БРИКС, — заявил Путин, подчеркнув, что отношения России и Индии продолжают активно развиваться и носят характер привилегированного партнерства.

Путин также сообщил, что он и Моди регулярно обмениваются информацией по телефону.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности своей страны помочь в урегулировании конфликта на Украине.

— Индия готова оказать возможное содействие, — сказал Моди, подчеркнув, что конфликт должен быть разрешен мирным путем.

Второй визит Моди в Россию за последние месяцы, по его словам, говорит о координации и крепкой дружбе между двумя странами.

— Сотрудничество во всех областях укрепилось, — заявил индийский премьер.

На встрече с российским президентом Владимиром Путиным было предложено открыть в Казани Генеральное представительство Индии.

Также премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил уверенность в росте влияния БРИКС, заявив о желании многих стран присоединиться к объединению.

— Сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению, я с нетерпением жду нашей дискуссии в рамках БРИКС, — сказал Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Также премьер-министр Индии заявил, что украинский конфликт должен завершиться мирным путем и его страна готова оказать в этом возможное содействие.

Напомним, что первая встреча президента России на полях саммита БРИКС состоялась с главой Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилмой Роуссефф, с которой обсудили перспективы этого финансового института.

Анастасия Фартыгина