Моди на встрече с Путиным объявил об открытии Генконсульства Индии в Казани
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали переговоры в Казани. Встреча лидеров двух стран проходит в рамках саммита БРИКС.
Путин выразил благодарность Моди за личное участие в саммите.
— Мы ценим взаимодействие с Индией в формате БРИКС, — заявил Путин, подчеркнув, что отношения России и Индии продолжают активно развиваться и носят характер привилегированного партнерства.
- Путин также сообщил, что он и Моди регулярно обмениваются информацией по телефону.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности своей страны помочь в урегулировании конфликта на Украине.
— Индия готова оказать возможное содействие, — сказал Моди, подчеркнув, что конфликт должен быть разрешен мирным путем.
Второй визит Моди в Россию за последние месяцы, по его словам, говорит о координации и крепкой дружбе между двумя странами.
— Сотрудничество во всех областях укрепилось, — заявил индийский премьер.
- На встрече с российским президентом Владимиром Путиным было предложено открыть в Казани Генеральное представительство Индии.
Также премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил уверенность в росте влияния БРИКС, заявив о желании многих стран присоединиться к объединению.
— Сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению, я с нетерпением жду нашей дискуссии в рамках БРИКС, — сказал Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Также премьер-министр Индии заявил, что украинский конфликт должен завершиться мирным путем и его страна готова оказать в этом возможное содействие.
Напомним, что первая встреча президента России на полях саммита БРИКС состоялась с главой Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилмой Роуссефф, с которой обсудили перспективы этого финансового института.
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