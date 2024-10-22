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Моди на встрече с Путиным объявил об открытии Генконсульства Индии в Казани

13:38, 22.10.2024 Сюжет:  XVI саммит БРИКС в Казани
Моди на встрече с Путиным объявил об открытии Генконсульства Индии в Казани
Фото: Кристина Кормилицына/ Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали переговоры в Казани. Встреча лидеров двух стран проходит в рамках саммита БРИКС.

Путин выразил благодарность Моди за личное участие в саммите.

— Мы ценим взаимодействие с Индией в формате БРИКС, — заявил Путин, подчеркнув, что отношения России и Индии продолжают активно развиваться и носят характер привилегированного партнерства.

  • Путин также сообщил, что он и Моди регулярно обмениваются информацией по телефону.

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о готовности своей страны помочь в урегулировании конфликта на Украине.

    — Индия готова оказать возможное содействие, — сказал Моди, подчеркнув, что конфликт должен быть разрешен мирным путем.

    Второй визит Моди в Россию за последние месяцы, по его словам, говорит о координации и крепкой дружбе между двумя странами.

    — Сотрудничество во всех областях укрепилось, — заявил индийский премьер.

    • На встрече с российским президентом Владимиром Путиным было предложено открыть в Казани Генеральное представительство Индии.
    Кристина Кормилицына/ Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Также премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил уверенность в росте влияния БРИКС, заявив о желании многих стран присоединиться к объединению.

    — Сегодня многие страны мира хотят присоединиться к нашему объединению, я с нетерпением жду нашей дискуссии в рамках БРИКС, — сказал Моди на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

    Также премьер-министр Индии заявил, что украинский конфликт должен завершиться мирным путем и его страна готова оказать в этом возможное содействие.

    Напомним, что первая встреча президента России на полях саммита БРИКС состоялась с главой Нового банка развития (НБР) БРИКС Дилмой Роуссефф, с которой обсудили перспективы этого финансового института.

      Анастасия Фартыгина

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