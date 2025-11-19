Исследование: половина россиян испытывает регулярную перегрузку на работе

В результате такого состояния 69% респондентов сообщили о наличии у них усталости, апатии и снижения мотивации

Фото: Мария Зверева

Около 45% сотрудников российских компаний регулярно работают в условиях перегрузки. Каждый пятый участник (20%) ежедневно ощущает перенапряжение, 25% — один-два раза в неделю. Ощущение усталости один-два раза в месяц фиксируют 15% опрошенных, а 7% — один-два раза в квартал. Об этом пишет RT со ссылкой на исследование MANGO OFFICE.

В результате такого состояния 69% респондентов сообщили о наличии у них усталости, апатии и снижения мотивации. При этом 83% сотрудников отметили, что их компании не используют цифровые инструменты для мониторинга и анализа уровня перегрузки.

Несмотря на это, 70% участников опроса выразили желание видеть внедрение таких технологий в своих организациях.

— Перегрузка сотрудников — это не только личная проблема, но и системный риск для бизнеса. Постоянная переработка снижает концентрацию, креативность и вовлеченность работников. Эффективным решением является использование цифрового мониторинга, который помогает фиксировать переработки, управлять ресурсами и предотвращать выгорание, а также удерживать ключевых специалистов, — подчеркнул директор департамента маркетинга компании Александр Шлычков.

Рената Валеева