Депутаты ЛДПР предложили не включать выходные дни в оплачиваемый отпуск

Инициатива направлена на увеличение фактической продолжительности отдыха работников

Фото: Реальное время

В России может измениться порядок расчета ежегодного оплачиваемого отпуска. Депутаты от партии ЛДПР, во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, внесли в Госдуму законопроект, предлагающий исключить выходные дни из общего количества дней отпуска. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пояснительную записку к документу.

— Законопроектом предлагается не включать выходные дни в число календарных дней ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, — говорится в тексте документа.

Инициатива направлена на увеличение фактической продолжительности отдыха работников. Законодатели отмечают, что, согласно действующим нормам Трудового кодекса РФ, отпуск предоставляется в календарных днях, что включает субботы и воскресенья. По их мнению, такое исчисление фактически уменьшает реальную длительность полноценного отдыха, поскольку часть отпускных дней совпадает с обычными нерабочими днями.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Проект закона предусматривает внесение изменений в статью 120 Трудового кодекса РФ, исключающих учет выходных дней при расчете общей продолжительности отпуска.

Стоит отметить, что эта инициатива является одной из нескольких предложений, касающихся регулирования отпускного периода. Ранее, в сентябре, общественный деятель и политтехнолог Вадим Попов предлагал, напротив, сократить ежегодный оплачиваемый отпуск до 21 дня.

Рената Валеева