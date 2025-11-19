В Сабинском районе Татарстана утвердили программу по борьбе с алкоголизмом

Основные результаты программы: снижение количества преступлений, снижение смертности и уменьшение разводов из-за пьянства

Фото: Артем Дергунов

Исполком Сабинского района утвердил муниципальную программу «Снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактика здорового образа жизни» на 2025-2028 годы. Программа направлена на борьбу с алкоголизмом и формирование здорового образа жизни среди населения района.

В рамках программы планируется проведение мониторинга реализации алкогольной продукции, анализ причин уменьшения объемов легальной алкогольной продукции и премирование глав поселений за успешную работу по предотвращению незаконного оборота алкоголя. Также будут организованы спортивные и культурно-массовые мероприятия, а также индивидуальная работа с гражданами, злоупотребляющими алкоголем, и содействие в их трудоустройстве.

Программа финансируется из местного бюджета. Общий объем финансирования составляет 465,0 тыс. рублей, из которых 15,0 тыс. рублей выделено на 2025 год, а по 150,0 тыс. рублей — на 2026, 2027 и 2028 годы.

Основные результаты реализации программы будут определяться:

снижением количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, в общем числе расследованных преступлений;

уменьшением числа граждан, состоящих на учете у врача нарколога;

снижением летальных исходов в результате алкогольного отравления;

уменьшением количества разводов по причине чрезмерного употребления алкоголя одним из супругов.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что Минцифры РФ объявило о намерении провести эксперимент по дистанционной продаже российского вина через российские маркетплейсы в II—III кварталах 2026 года. И пока ведомство говорит о продаже бутылок через биометрию, в Татарстане некоторые алкомаркеты уже более полугода торгуют горячительным онлайн.

Дмитрий Зайцев