Польские самолеты поднимались в воздух на фоне активности России на Украине

Наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в высшую степень боевой готовности

Дежурные военные самолеты Польши и союзных сил были подняты в воздух в связи с сообщениями об активности России на Украине. Об этом сообщает оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

Согласно заявлению, опубликованному на странице оперативного командования в социальной сети X, в ответ на ситуацию в их воздушном пространстве начала действовать польская и союзническая авиация. В рамках мер по тревоге были подняты дежурные пары истребителей и самолет дальнего обнаружения. Кроме того, наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности.

В польском военном командовании подчеркнули, что предпринятые действия направлены на «обеспечение безопасности на территориях, граничащих с уязвимыми районами».

В октябре, по данным командования, они трижды перехватывали российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем.



Рената Валеева