В Польше утверждают, что третий раз за неделю перехватили российский Ил-20

Самолет якобы выполнял полет без поданного плана полета и с выключенным транспондером

Фото: Реальное время

Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило о перехвате российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем. По данным польской стороны, инцидент произошел утром 31 октября.

— Третья миссия на этой неделе по перехвату российских самолетов над Балтийским морем. Сегодня, 31 октября, до 9:00 утра (10:00 мск) пара МиГ-29 Польши была вновь поднята в воздух для перехвата российского разведывательного самолета Ил-20, пролетавшего над Балтийским морем, — говорится в сообщении оперативного командования ВС Польши в соцсети X.

Польская сторона утверждает, что российский самолет якобы выполнял полет без поданного плана полета и с выключенным транспондером. При этом в Варшаве признали, что «нарушения воздушного пространства Польши не было».

Этот инцидент стал не первым на этой неделе. Накануне, 30 октября, истребители ВВС Польши также поднимались в воздух для сопровождения российского самолета Ил-20, пролетавшего над Балтикой. Польские истребители завершили свою задачу в 10:49 мск.

В Минобороны России неоднократно подчеркивали, что полеты российских самолетов осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Рената Валеева