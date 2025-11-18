Госдума одобрила 5-летний стаж для полиса ОМС трудовым мигрантам

Ранее этот срок составлял три года

Фото: Дарья Пинегина

Госдума на пленарном заседании приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий изменения в федеральном законе «Об обязательном медицинском страховании в РФ». Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно принятому документу, трудовые мигранты (за исключением высококвалифицированных специалистов) смогут получить полис ОМС только в том случае, если они легально трудятся на территории России и накопили пятилетний страховой стаж. Ранее этот срок составлял три года. Цель данной меры — обеспечить более справедливое и устойчивое функционирование системы ОМС, стимулируя длительное и легальное пребывание иностранных граждан на российском рынке труда.

Проект закона был внесен правительством 29 сентября и успешно прошел первое чтение 22 октября. Ко второму чтению в него был внесен ряд важных дополнений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Другие ключевые изменения, предусмотренные законопроектом:

устанавливается возможность финансового обеспечения оказания медпомощи, включенной в базовую программу ОМС, на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Финансирование будет осуществляться за счет межбюджетных трансфертов. Правительство установит перечень таких медорганизаций, а также порядок предоставления указанных трансфертов.

работники Фонда обязательного медицинского страхования получат право на единовременную субсидию на покупку жилья. Эта мера, предоставляемая один раз за все время работы в фонде, направлена на компенсацию ограничений и запретов, накладываемых на них антикоррупционным и трудовым законодательством. Выплата субсидии будет финансироваться из бюджета, предназначенного для текущих расходов фонда. Порядок предоставления субсидии установит правительство.

с 1 января 2027 года Фонд ОМС будет утверждать порядок согласования нормативов расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами их функций, а также порядок определения размера указанных нормативов. Это относится и к случаям, когда территориальный фонд сам осуществляет полномочия страховых медицинских организаций при отсутствии таковых в реестре на территории субъекта РФ.

в договор о финансовом обеспечении ОМС по решению комиссии по разработке территориальной программы ОМС могут быть включены дополнительные показатели оценки деятельности страховых медицинских организаций, не предусмотренные типовой формой указанного договора. Это позволит более гибко подходить к оценке качества и эффективности работы страховых компаний.

После принятия во втором чтении законопроект будет рассмотрен в третьем, окончательном чтении Госдумой, после чего направлен в Совет Федерации и на подписание президенту.

Ранее Совфед России на заседании в среду одобрил закон, расширяющий перечень оснований для расторжения трудового договора с иностранными гражданами.

Рената Валеева