Глава Пентагона и начальник штаба прибыли в Киев для встреч с Зеленским и военным руководством

Министр армии США Дэн Дрисколл и председатель Объединенного комитета начальников штабов США Рэнди Джордж прибыли в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, украинскими военачальниками и законодателями, пишет Politico.

Главной темой поездки станет участие украинского руководства в застопорившемся мирном процессе с Россией — США стремятся найти способы ускорить завершение войны, хотя, как отмечает Politico, Москва ранее отвергала предложенные попытки остановить боевые действия.

Визит проходит на фоне «активизации российской военной кампании на Украине», а западные союзники ищут новые подходы для продолжения поставок вооружений Киеву. По информации издания, США и Украина ведут переговоры о крупной сделке по обмену беспилотными летательными аппаратами и автономными боеприпасами.

Ранее портал Axios со ссылкой на официальных представителей США и России сообщил, что администрация президента Дональда Трампа якобы ведет секретные консультации с Москвой по разработке нового плана урегулирования конфликта на Украине. По данным источников Axios, этот план включает 28 пунктов и охватывает четыре направления: прекращение боевых действий на Украине, гарантии безопасности, европейскую безопасность и будущие двусторонние отношения США с Москвой и Киевом.

Сегодня Зеленский отправится в Стамбул. Главной целью поездки станет подготовка к «активизации» мирных переговоров.



