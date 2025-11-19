Розничные продажи алкоголя в России за январь — октябрь упали на 10,3%
Продажи слабоалкогольных напитков упали в 8,1 раза
Розничная реализация алкогольной продукции в России (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе — октябре 2025 года сократилась на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 165,2 млн декалитров (дал). Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля, передает «Интерфакс».
Слабоалкогольные напитки показали самое значительное сокращение — продажи упали в 8,1 раза, до 1,4 млн дал. Водка показала снижение на 3,7%, до 60,2 млн дал, а коньяк — минус 9,1%, до 10,3 млн дал. Ликероводочные изделия (ликеры и настойки) показали рост на 14%, до 15,0 млн дал.
Динамика винной группы:
- Виноградные вина — 46,2 млн дал, снижение на 1,4%.
- Шампанские вина — 15,9 млн дал, минус 2,7%.
- Ликерные вина — падение на 10,6%, до 959,4 тыс. дал.
- Плодовая алкогольная продукция — сокращение почти в четыре раза, до 2,1 млн дал.
Накануне вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с инициативой о введении нового целевого сбора для производителей и импортеров алкогольной и табачной продукции. Свое предложение, названное «сбором совести», депутат направил главе Минфина Антону Силуанову.
