Розничные продажи алкоголя в России за январь — октябрь упали на 10,3%

Продажи слабоалкогольных напитков упали в 8,1 раза

Фото: Галия Шакирова

Розничная реализация алкогольной продукции в России (без пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе — октябре 2025 года сократилась на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 165,2 млн декалитров (дал). Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля, передает «Интерфакс».

Слабоалкогольные напитки показали самое значительное сокращение — продажи упали в 8,1 раза, до 1,4 млн дал. Водка показала снижение на 3,7%, до 60,2 млн дал, а коньяк — минус 9,1%, до 10,3 млн дал. Ликероводочные изделия (ликеры и настойки) показали рост на 14%, до 15,0 млн дал.



Динамика винной группы:

Виноградные вина — 46,2 млн дал, снижение на 1,4%.

Шампанские вина — 15,9 млн дал, минус 2,7%.

Ликерные вина — падение на 10,6%, до 959,4 тыс. дал.

Плодовая алкогольная продукция — сокращение почти в четыре раза, до 2,1 млн дал.

Накануне вице-спикер Госдумы Владислав Даванков выступил с инициативой о введении нового целевого сбора для производителей и импортеров алкогольной и табачной продукции. Свое предложение, названное «сбором совести», депутат направил главе Минфина Антону Силуанову.

Рената Валеева