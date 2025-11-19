AGR направит на локализацию бывших заводов GM и VW около 90 млрд рублей

Обязательства касаются локализации узлов и комплектующих — в частности, автоэлектроники, автоматических коробок передач и двигателей

Фото: Максим Платонов

Российская автомобилестроительная группа AGR планирует инвестировать в локализацию производства на бывших заводах американской General Motors в Санкт‑Петербурге (Шушары) и немецкого Volkswagen в Калуге соответственно по 37,1 млрд и 50,6 млрд рублей. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на ответ Минпромторга на запрос группы депутатов Госдумы, подписанный министром промышленности и торговли Антоном Алихановым.

В письме отмечается, что обязательства AGR по указанным инвестициям взяты в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и касаются локализации узлов и комплектующих — в частности, автоэлектроники, автоматических коробок передач и двигателей.

По данным издания, сама AGR уже вложила около 10 млрд рублей в производство автомобилей Tenet на калужской площадке и примерно 7 млрд в переоборудование завода в Шушарах под Санкт‑Петербургом.

«Ведомости» ссылаются на двух собеседников, знакомых с бизнесом AGR: осенью компания договорилась об открытии синдицированной кредитной линии в «Сбере» и Газпромбанке примерно на 100 млрд руб. Заемные средства планировалось в основном направить на операционные нужды холдинга, включая закупку машинокомплектов в Китае.



Рената Валеева / realnoevremya.ru

VW продала автозавод под Калугой и ряд активов AGR в мае 2023 года за €125 млн без права обратного выкупа. По данным Минпромторга, в 2024 году на этой площадке было выпущено 21,8 тыс. автомобилей — кроссоверов Chery методом крупноузловой (CKD) сборки.

В феврале 2025 года AGR объявила соглашение с китайской Defetoo о запуске производства под брендом Tenet — по сути той же линейки Chery. Сейчас на бывшем заводе VW по полному циклу собираются три модели Tenet (T4, T7 и T8).

AGR заявляла, что с момента начала продаж Tenet (конец августа) по конец октября было реализовано 10 тыс. машин; по данным «Автостата», в октябре продажи Tenet составили 8,632 тыс. шт., что вывело бренд в пятерку лидеров рынка новых легковых автомобилей по итогам месяца.



С начала 2024 года AGR также владеет двумя заводами Hyundai в Санкт‑Петербурге — основной площадкой в Сестрорецке и заводом в Шушарах, который ранее перешел к AGR (по данным издания, за символическую сумму — 140 тыс. вон).

В феврале 2024 года на площадке в Сестрорецке был перезапущен выпуск автомобилей из оставшихся машинокомплектов под новой маркой Solaris; по данным «Автостата», в 2024 году с конвейера сошло почти 22 тыс. машин, а в январе — октябре 2025 года продажи Solaris выросли в 2,3 раза — до 27,311 тыс. шт.

В отношении Шушар ранее сообщалось, что Hyundai планировала перезапустить завод с инвестициями около 36 млрд руб., а первый вице‑премьер Денис Мантуров называл 2026 год ориентировочным сроком возобновления работ; источник «Ведомостей» указывал, что там могут начать сборку суббренда Chery — Jaecoo.



Рената Валеева