Золотой унитаз Маурицио Каттелана продали на торгах за $12 млн

Унитаз весит 101,2 килограмма и полностью работоспособен

Фото: Реальное время

Аукционный дом Sotheby's подтвердил продажу серийного 18‑каратного золотого унитаза работы итальянского художника Маурицио Каттелана под названием America. На официальном сайте дома указано: «Лот продан... 12 110 000 долларов США», передает РИА «Новости».

Унитаз весит 101,2 килограмма и полностью работоспособен — одна из характерных черт инсталляции, которая изначально экспонировалась с возможностью использования. Всего было изготовлено два таких изделия; один из них был похищен в сентябре 2019 года из Бленхеймского дворца, где он находился в составе художественной экспозиции.

По информации газеты New York Times, выставленный на торги экземпляр ранее принадлежал американскому миллиардеру Стивену Коэну.



В культурном контексте Каттелан известен и другими провокационными работами: в 2024 году его инсталляция с приклеенным к стене бананом была продана тем же аукционным домом за $6,2 млн.

Рената Валеева