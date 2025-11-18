Татарстан представит свои разработки на международной «Битве роботов» в Москве

Команды республики поборются за победу в двух категориях

Фото: Артем Дергунов

13 декабря в Москве состоится финал международного чемпионата «Битва роботов», где встретятся лучшие команды робототехников из России и других стран мира. В соревнованиях примут участие представители России, Китая, Ирана, Индии, Бразилии и Туниса, сообщают в Минцифры России.

Известно, что в мероприятии в кинопарке «Москино» сразятся 32 команды, прошедшие предварительный отбор. Среди участников — инженеры, студенты технических вузов и любители робототехники.

Татарстан станет одним из регионов-участников этого престижного соревнования. Команды республики поборются за победу в двух категориях: с роботами весом до 110 кг и с мини-роботами весом до 1,5 кг.



Наталья Жирнова