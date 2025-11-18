Треть инженерных сетей Татарстана нуждаются в замене

В следующем году на нужды ЖКХ направят 2,5 млрд рублей, из которых 1,2 млрд — средства федерального бюджета

Фото: Максим Платонов

В Лаишевском районе состоялось выездное заседание Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию под председательством Андрея Егорова. В мероприятии принял участие помощник раиса Татарстана Александр Терентьев.

Перед началом заседания участники осмотрели объекты инженерной инфраструктуры района, в частности, новые биологические очистные сооружения в городе Лаишево. Председатель комитета Андрей Егоров отметил, что старые очистные сооружения, построенные в 1987 году, были изношены более чем на 80% и требовали срочной реконструкции.

С докладом выступил заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Мазит Салихов. Он сообщил, что протяженность коммунальных сетей в республике превышает 27 тыс. километров, при этом более 9 тыс. километров нуждаются в замене.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В 2025 году в рамках федеральной и республиканской программ запланирована реконструкция и модернизация 144 объектов инженерной инфраструктуры во всех 45 муниципалитетах Татарстана. Объем финансирования составит более 12,6 млрд рублей. Планируется заменить 404 км инженерных сетей, 25 водонапорных башен, 15 канализационно-насосных станций, два биологических очистных сооружения и 7 котельных. Всего на эти цели направлено 16 млрд рублей.

На 2026 год предусмотрено финансирование федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры в размере 2,5 млрд рублей, из которых 1,2 млрд — средства федерального бюджета. Планируется модернизировать 17 объектов.

Наталья Жирнова