В Татарстане направят 16 млрд рублей на обновление коммунальных сетей

В ближайшие пять лет реализация программ по обновлению объектов ЖКХ станет одной из самых капиталоемких задач для республики

Фото: Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов 17 октября выступил с ежегодным посланием Госсовету республики, в котором уделил внимание вопросам модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Глава региона подчеркнул, что в ближайшие пять лет реализация программ по обновлению объектов ЖКХ станет одной из самых капиталоемких задач для республики. По словам Минниханова, эта сфера напрямую затрагивает интересы практически каждого жителя региона.

В текущем году на развитие коммунальной инфраструктуры планируется направить около 16 млрд рублей. Основной целью программы является обеспечение опережающего ремонта сетей, что должно привести к значительному снижению количества аварий и сетевых потерь.

Напомним, что сегодня, 17 октября, раис Татарстана Рустам Минниханов обратился с посланием к депутатам Госсовета республики, в котором наметил задачи на ближайшие несколько лет. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова