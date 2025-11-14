Аэропорту Ижевска присвоили имя Михаила Калашникова
Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Международному аэропорту Ижевска имени оружейного конструктора Михаила Калашникова. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту указа, глава государства постановил: «Присвоить Международному аэропорту Ижевск имя М.Т. Калашникова».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».