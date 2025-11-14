Новости общества

Аэропорту Ижевска присвоили имя Михаила Калашникова

14:18, 14.11.2025

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации

Аэропорту Ижевска присвоили имя Михаила Калашникова
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении Международному аэропорту Ижевска имени оружейного конструктора Михаила Калашникова. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, глава государства постановил: «Присвоить Международному аэропорту Ижевск имя М.Т. Калашникова».


Анастасия Фартыгина

