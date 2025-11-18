Конкурс антикоррупционных экспертов в Татарстане остался без победителей

За месяц приема заявок было подано всего две, которые не соответствовали необходимым требованиям

Минюст Татарстана объявил о решении не присуждать премию независимым экспертам по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов в 2025 году.

Прием заявок на участие в конкурсе проходил с 1 по 30 октября 2025 года. За это время было подано всего две заявки, которые, однако, не соответствовали необходимым требованиям.

По результатам оценки представленных работ конкурсная комиссия приняла решение об отказе в присуждении премии. Причиной стало то, что ни одна из заявок не набрала минимально необходимого количества баллов. Как пояснили члены комиссии, для успешного прохождения конкурса необходимо было набрать 180 баллов, однако итоговая сумма баллов у участников оказалась ниже этого порога.

— Комиссия состоит из 12 членов, произведение этого количества и 15 баллов составляет 180. Итоговая сумма баллов у участников меньше 180, — пояснили члены конкурсной комиссии.



Наталья Жирнова