Пенсионерам звонят от имени мэрии ради кражи данных

19:27, 18.11.2025

Мошенники сообщают о якобы положенных выплатах ветеранам труда, вручении грамот и других наград

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане зафиксированы случаи телефонного мошенничества, направленного на пенсионеров. Злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками мэрии, и сообщают о якобы положенных выплатах ветеранам труда, вручении грамот и других наград. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.

Для получения «выплат» мошенники просят пенсионеров зарегистрироваться в несуществующем личном кабинете и продиктовать персональные данные. В МВД сообщают, что при поступлении подобного звонка о «новых выплатах» рекомендуется немедленно прервать разговор. Ни один официальный представитель государственных органов или операторов не будет запрашивать личные данные по телефону.

Напомним, что ранее ЦБ признал, что мог «перегнуть палку» с блокировками счетов при борьбе с мошенничеством.

Наталья Жирнова

