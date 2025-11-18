Пенсионерам звонят от имени мэрии ради кражи данных
Мошенники сообщают о якобы положенных выплатах ветеранам труда, вручении грамот и других наград
В Татарстане зафиксированы случаи телефонного мошенничества, направленного на пенсионеров. Злоумышленники звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками мэрии, и сообщают о якобы положенных выплатах ветеранам труда, вручении грамот и других наград. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры Татарстана.
Для получения «выплат» мошенники просят пенсионеров зарегистрироваться в несуществующем личном кабинете и продиктовать персональные данные. В МВД сообщают, что при поступлении подобного звонка о «новых выплатах» рекомендуется немедленно прервать разговор. Ни один официальный представитель государственных органов или операторов не будет запрашивать личные данные по телефону.
Напомним, что ранее ЦБ признал, что мог «перегнуть палку» с блокировками счетов при борьбе с мошенничеством.
