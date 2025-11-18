Минпромторг Татарстана обсудил сотрудничество с китайской компанией Huaihai Holding
Компания специализируется на технологических исследованиях и разработках
В Минпромторге Татарстана состоялась встреча с представителями китайской компании Huaihai Holding Co., Ltd., где обсудили совместное сотрудничество.
Компания специализируется на технологических исследованиях и разработках, а также производстве и продаже малогабаритного транспорта и автомобилей на альтернативных источниках энергии.
Переговоры провел первый замминистра промышленности и торговли Родион Карпов. В ходе встречи с гендиректором Huaihai Holding Вэйхуа Хоу стороны обсудили перспективы возможного сотрудничества. Представитель Татарстана ознакомил гостей с промышленным потенциалом региона.
Сообщается, что проведение подобных встреч способствует реализации целей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», направленного на развитие внешнеэкономических связей и расширение присутствия российских компаний на международных рынках. Напомним, что иностранные компании ждут от России мяса, химвеществ и стройматериалов.
