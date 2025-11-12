Новости промышленности

Иностранные компании ждут от России мяса, химвеществ и стройматериалов

15:18, 12.11.2025

Минпромторг России представил актуальный перечень запросов от иностранных компаний на импорт российской продукции

Фото: Максим Платонов

Минпромторг России представил актуальный перечень запросов от иностранных компаний на импорт российской продукции.

В списке потенциальных импортеров — более 30 стран, среди которых Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Китай, Индия, Иран, Турция и другие государства. Иностранные компании проявляют интерес к широкому спектру продукции: от сельскохозяйственной продукции и продовольствия до промышленного оборудования и высокотехнологичных товаров.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Среди наиболее востребованных категорий фигурирует сельскохозяйственная продукция (зерно, масло, мясо), строительные материалы, металлургическая продукция, химические вещества, а также продукция машиностроения. Наблюдаются запросы на высокотехнологичное оборудование и специализированную технику.

По данным документа, наибольший интерес зарубежные партнеры проявляют к следующим группам товаров:

  • продовольственные товары и сельхозпродукция;
  • промышленное оборудование;
  • строительные материалы;
  • химическая продукция;
  • металлургическая продукция.

Напомним, что ранее Татарстан отгрузил более 9 тыс. тонн зерновых культур Вьетнаму и Ирану.

Наталья Жирнова

