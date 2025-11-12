Иностранные компании ждут от России мяса, химвеществ и стройматериалов
Минпромторг России представил актуальный перечень запросов от иностранных компаний на импорт российской продукции
В списке потенциальных импортеров — более 30 стран, среди которых Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Китай, Индия, Иран, Турция и другие государства. Иностранные компании проявляют интерес к широкому спектру продукции: от сельскохозяйственной продукции и продовольствия до промышленного оборудования и высокотехнологичных товаров.
Среди наиболее востребованных категорий фигурирует сельскохозяйственная продукция (зерно, масло, мясо), строительные материалы, металлургическая продукция, химические вещества, а также продукция машиностроения. Наблюдаются запросы на высокотехнологичное оборудование и специализированную технику.
По данным документа, наибольший интерес зарубежные партнеры проявляют к следующим группам товаров:
- продовольственные товары и сельхозпродукция;
- промышленное оборудование;
- строительные материалы;
- химическая продукция;
- металлургическая продукция.
Напомним, что ранее Татарстан отгрузил более 9 тыс. тонн зерновых культур Вьетнаму и Ирану.
