Иностранные компании ждут от России мяса, химвеществ и стройматериалов

Минпромторг России представил актуальный перечень запросов от иностранных компаний на импорт российской продукции

В списке потенциальных импортеров — более 30 стран, среди которых Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Китай, Индия, Иран, Турция и другие государства. Иностранные компании проявляют интерес к широкому спектру продукции: от сельскохозяйственной продукции и продовольствия до промышленного оборудования и высокотехнологичных товаров.

Среди наиболее востребованных категорий фигурирует сельскохозяйственная продукция (зерно, масло, мясо), строительные материалы, металлургическая продукция, химические вещества, а также продукция машиностроения. Наблюдаются запросы на высокотехнологичное оборудование и специализированную технику.

По данным документа, наибольший интерес зарубежные партнеры проявляют к следующим группам товаров:

продовольственные товары и сельхозпродукция;

промышленное оборудование;

строительные материалы;

химическая продукция;

металлургическая продукция.

Напомним, что ранее Татарстан отгрузил более 9 тыс. тонн зерновых культур Вьетнаму и Ирану.

