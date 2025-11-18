«Ростех» представил автопилот для сельхозтехники

В основе разработки лежит технологический комплекс «Прометей», который ранее применялся в военной технике

Холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех» разработал новую систему автоматического управления сельскохозяйственной техникой — комплекс «Мещера», сообщает пресс-служба «Ростеха».

Такая система позволяет осуществлять полностью автономное управление тракторами и комбайнами. Она самостоятельно определяет местоположение техники, формирует оптимальную траекторию движения и минимизирует холостые пробеги, что повышает эффективность работы.

В основе разработки лежит технологический комплекс «Прометей», который ранее применялся в военной технике. Система уже доказала свою эффективность в боевых машинах БМП-3, машине гуманитарного разминирования МГР-4 «Шмель» и колесных платформах «Депеша». Ранее в России уже продлили эксперимент по беспилотному движению грузовиков до 2028 года.

Демонстрацию работы «Мещеры» на реальном тракторе планируется провести в следующем году. Сейчас новинка представлена на Международной выставке ЮГАГРО 2025 в Краснодаре.

