В Набережных Челнах 19 ноября отключат два светофора

Об этом сообщила администрация города

Фото: Реальное время

В Набережных Челнах 19 ноября планируется временное отключение двух светофоров. Об этом сообщает администрация города.

На участке пересечения улиц Раскольникова и Раиса Беляева светофор не будет работать в дневное время с 8:00 до 17:00 с 19 по 21 ноября. Водителям рекомендуется ориентироваться на дорожные знаки приоритета при движении на данном участке.

Также запланировано ночное отключение светофора на пересечении улицы 40 лет Победы и проспекта Хасана Туфана. Работы пройдут с 23:00 19 ноября до 05:00 20 ноября. Отключение связано с проведением работ на электрических сетях.

Наталья Жирнова