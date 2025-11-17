В мэрии Казани предложили повысить штрафы за несанкционированную рекламу

Нынешние штрафы не превышают размер дневного заработка нарушителей

В ходе «делового понедельника» в мэрии Казани предложили повысить штрафы за размещение несанкционированной рекламы. С такой инициативой выступил начальник Управления административно-технической инспекции исполкома Артур Мухаметшин.

— Захламляет внешний облик города размещенная в неустановленных местах информационно-бумажная продукция. В погоне за заработком граждане с низкой социальной ответственностью расклеивают листовки на всех поверхностях, до которых могут дотянуться. Особенно страдают опоры городского освещения, светофоры, дорожные знаки, остановки. У расклейщиков хватает наглости и сообразительности загрязнять кусты и ветки деревьев, — заявил он.

Нынешние штрафы не улучшают ситуацию, потому что не превышают дневного заработка нарушителей.

— Считаю целесообразным повысить сумму штрафов по статье 3.5 КоАП РТ («Нарушение порядка размещения наружной информации», — прим. ред.) с 1 тыс. рублей до 3 тыс. на граждан по аналогии со статьей, регулирующей несанкционируемую торговлю, — подчеркнул Артур Мухаметшин.

По словам спикера, если мэр Казани Ильсур Метшин одобрит инициативу, исполком готов направить предложение в Госсовет республики.



Напомним, объем рынка наружной рекламы в Казани за 2024 год составил рекордные 2,2 млрд рублей. Это на 56% больше, чем годом ранее.



Галия Гарифуллина