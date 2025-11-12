Совфед одобрил закон, расширяющий основания для увольнения трудовых мигрантов

В Трудовой кодекс вносится изменение, которое обязывает работодателей увольнять иностранных работников в случае необходимости сокращения их численности

Фото: Олег Тихонов

Совфед России на заседании в среду одобрил закон, расширяющий перечень оснований для расторжения трудового договора с иностранными гражданами. Документ устраняет правовую неопределенность, связанную с исполнением региональных квот на привлечение иностранной рабочей силы, пишет РИА «Новости».

Согласно принятому закону, в Трудовой кодекс вносится изменение, которое обязывает работодателей увольнять иностранных работников в случае необходимости сокращения их численности в соответствии с нормативными актами субъектов России.

Регионы с 2014 года имеют право устанавливать ограничения на привлечение иностранных работников, прибывающих в Россию по визе, однако до сих пор трудовое законодательство не предусматривало региональные запреты в качестве основания для расторжения трудового договора.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Нарушение региональных квот на иностранную рабочую силу ранее уже влекло за собой серьезные санкции для работодателей — штрафы до одного миллиона рублей или приостановку деятельности.

Накануне Кабмин России поддержал законопроект, направленный на изменение порядка проведения медосмотра иностранных граждан и лиц без гражданства на предмет употребления наркотиков или психотропных веществ без назначения врача.



Анастасия Фартыгина