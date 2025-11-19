Сегодня в Татарстане ожидается дождь с мокрым снегом и до +7 градусов

Будет облачно с прояснениями

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, утром и днем местами с мокрым снегом. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.



Ветер южный с переходом на западный 7—12 м/с, местами с порывами до 15—17 м/с. Минимальная температура воздуха ночью и максимальная днем составит от +2 до +7 градусов, с понижением к вечеру до 0... -2 градусов.

Галия Гарифуллина