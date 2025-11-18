Новости общества

Российские войска освободили Цегельное и Нечаевку

12:15, 18.11.2025

Об этом сообщили в Минобороны

Фото: Артем Дергунов

Минобороны России сообщило об освобождении двух населенных пунктов на территории Украины: Цегельного в Харьковской области и Нечаевки в Днепропетровской области.

Согласно информации, предоставленной военным ведомством, подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Цегельное в Харьковской области.

В свою очередь, подразделения группировки войск «Восток» продемонстрировали продвижение в глубину обороны противника, в результате чего был освобожден населенный пункт Нечаевка в Днепропетровской области.

Ранее, 15 ноября, в рамках активных действий подразделения группировки войск «Восток» также освободили населенный пункт Яблоково в Запорожской области.

Рената Валеева

