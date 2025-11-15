Новости общества

10:33 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российские военные освободили населенный пункт Яблоково в Запорожской области

15:51, 15.11.2025

Это стало возможным благодаря группировке войск «Восток»

Российские военные освободили населенный пункт Яблоково в Запорожской области
Фото: Дарья Пинегина

Подразделения группировки войск «Восток» в ходе активных действий освободили населенный пункт Яблоково в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

— Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населенный пункт Яблоково Запорожской области, — говорится в сообщении военного ведомства.

Накануне подразделения группировки войск «Восток» за последние сутки завершили освобождение населенного пункта Орестополь в Днепропетровской области.

Анастасия Фартыгина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть

Новости партнеров

Читайте также