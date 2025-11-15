Российские военные освободили населенный пункт Яблоково в Запорожской области
Это стало возможным благодаря группировке войск «Восток»
Подразделения группировки войск «Восток» в ходе активных действий освободили населенный пункт Яблоково в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
— Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населенный пункт Яблоково Запорожской области, — говорится в сообщении военного ведомства.
Накануне подразделения группировки войск «Восток» за последние сутки завершили освобождение населенного пункта Орестополь в Днепропетровской области.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».