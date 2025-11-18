В ОЭЗ «Алабуга» опровергли обвинения в нарушении трудовых прав

Иностранные СМИ сообщали о нарушениях условий контракта, касающихся доступа участников к путешествиям и размера их заработной платы

Фото: Реальное время

Руководство «Алабуги Старт», дающей иностранцам возможность двухлетней работы в России, обвинило ряд зарубежных СМИ в предвзятости и попытках дискредитации проекта. По их информации, наблюдались нарушения условий контракта, касающихся доступа к путешествиям и размера зарплаты участников программы.



Там подчеркнули, что готовы продемонстрировать условия работы и возможности, открывающиеся для иностранных студентов, заключающих трудовой контракт. Об этом пишет ТАСС.

— Только за прошлый год к нам приехало порядка 44 иностранных представителей от бизнеса и политики, — добавил представитель ОЭЗ.



— Нас обвиняют в якобы ложном рекрутинге, чуть ли не торговле людьми, насильной работе вместо учебы и других ужасах <...> Мы не обещаем «увлекательных поездок в Европу», как пишут иностранные коллеги, но организуем посещение музеев, не держим «в заложниках», но предоставляем жилье по типу хостела, обеспечиваем перелет в Россию и даем сертификат на знание русского языка по итогам двухлетней программы, — подчеркнули в руководстве.

До конца 2026 года предприниматели смогут привлечь около 1 млрд рублей льготного финансирования и банковских гарантий. В этот список вошли и две ОЭЗ Татарстана — «Алабуга» и «Иннополис».



Рената Валеева