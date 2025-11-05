«Алабуга» и «Иннополис» получат льготы от Минэкономики России

Общий объем поддержки МСП до 2030 года составит 18,3 млрд рублей

Минэкономразвития России и Корпорация МСП запустили новую программу поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах и прилегающих особых экономических зонах. До конца 2026 года предприниматели смогут привлечь около 1 млрд рублей льготного финансирования и банковских гарантий. В этот список вошли и две ОЭЗ Татарстана — «Алабуга» и «Иннополис». Такие данные опубликовали в «Коммерсанте».

Общий объем поддержки до 2030 года составит 18,3 млрд рублей. Программа направлена на развитие бизнеса в 26 моногородах и 27 ОЭЗ, расположенных в радиусе 100 км от них.

Известно, что резиденты особых экономических зон могут получить инвестиционный кредит под 10% на пять лет с максимальным лимитом 200 млн рублей.

— Получателями поддержки смогут стать субъекты МСП, зарегистрированные или реализовывающие проекты на территории моногородов. Ставка по льготным кредитам составит 6—10% годовых, средства могут быть использованы как для пополнения оборотных средств, так и на инвестиционные цели. Программа запущена в рамках распоряжения Правительства РФ, — пояснила замминистра экономразвития России Татьяна Илюшникова.

